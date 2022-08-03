Сьогодні біля Миргорода відбудуться навчальні стрільби

Сьогодні на території Миргородської об'єднаної територіальної громади знову відбудуться навчальні стрільби.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"3 серпня на території Миргородської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій. Все буде Україна!" – написав Лунін у телеграм-каналі.

До складу Миргородської ОТГ, окрім Миргорода, входить 36 сіл Миргородського району Полтавської області.

Нагадаємо, з 25 липня на території Бориспільського району Київської області проводяться планові тренування військових. У зв'язку з цим там посилений контроль на блокпостах та запроваджені додаткові заходи безпеки.