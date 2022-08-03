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Росіяни обстріляли з артилерії садок і церкву в Дніпропетровській області

Даних про постраждалих немає. 

Росіяни обстріляли з артилерії садок і церкву в Дніпропетровській області
Артилерія окупанта (ілюстративне фото)
Фото: ДПСУ

Цієї ночі російська армія знову обстріляла Дніпропетровську область. Ударів із артилерії було завдано по одному району – Криворізькому.

В Апостолівській громаді обстріли минули без жертв і руйнувань, а в Зеленодольській є пошкодження, повідомив у Телеграм голова ОВА Валентин Резніченко. 

"У Зеленодольській поцілили прямо по селу Велика Костромка. Там зачепило дитячий садок та церкву. Пошкоджена лінія електропередач. Село без світла. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали", – написав він. 

У інших районах області на цю хвилину спокійно. 

Обстріли Дніпропетровщини російська армія проводить щоночі. Найбільше страждають Криворізький та Синельниківський райони. Вчора ворог обстріляв їх артилерією, зокрема "ураганами". 

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