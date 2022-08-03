Окупанти, ймовірно, вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої Донеччини, – ISW

Російські війська, ймовірно, вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області.

Про це повідомили в американському Інституті ведення війни (ISW).

Тобто окупанти не чекатимуть поки українські війська відступлять із підготовлених оборонних позицій унаслідок російських операцій з оточення на північному сході від населеного пункту.

““ДНР” і спонсоровані Кремлем джерела опублікували відеозаписи, в яких йдеться про те, що російські війська витіснили українські війська з позицій навколо вентиляційного стовбура шахти "Бутівка" на південний захід від Авдіївки”, – йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що українські сили утримують позиції навколо вентиляційного стовбура шахти з 2015 року і описують це розташування як найближчу українську позицію до Донецька та ключовий форпост для оборони Авдіївки.“Російські війська, ймовірно, захопили українські позиції, враховуючи розпливчасті звіти українського Генштабу про “частково” успішне просування Росії в цьому районі”, – додають в ISW.

Росіяни також продовжують наступ на селище Піски, що на захід від Авдіївки, і, ймовірно, спробують захопити трасу E50, що сполучає два населені пункти. Раніше окупанти намагалися прорватися через північно-східну околицю Авдіївки, але протягом місяців не досягли значного прогресу.

Фото: understandingwar.org

Нагадаємо, раніше в ISW повідомили, що російські сили продовжують перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України і, можливо, поки що припиняють операції у слов'янському напрямку.