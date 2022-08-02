Днями на фронт потрапить перша партія дронів-розвідників, - Юрій Щиголь

У межах програми “Армія дронів” вже закуплено 78 дронів-розвідників.

Про це повідомив “Укрінформ” із посиланням на голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя.

“Наша мета - закупити близько 200 дронів-розвідників. Перша партія з 30 дронів DJI Matrice 300 днями вже буде у військових. Ще 48 мультикоптерів – доставлять в Україну наступного тижня. Після цього їх також передадуть Збройним силами України”, - зазначив він.

Щиголь додав, що вже закуплено 5 комплексів Fly Eye – безпілотних літальних апаратів зразка НАТО, які використовуються польськими спецпідрозділами. Один з них вже знаходиться в Україні, ще чотири надходитимуть кожного тижня по одному.

Голова Держспецзв’язку уточнив, що один дрон DJI Matrice 300 коштує 720 тис. гривень. Один комплекс Fly Eye (станція і два літаки) – 22 млн гривень, кожен безпілотник окремо - 5,8 млн гривень.

Нагадаємо, на початку липня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що першу партію безпілотних літальних апаратів проєкту "Армія дронів" відправили на фронт. В рамках цього проєкту Україна буде закуповувати дрони як за кордоном, так і у місцевих виробників.