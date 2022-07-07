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Першу партію з Армії дронів уже відправили на фронт, - Федоров

Міністр також опублікував листи від маленьких українців, які ті додали до надісланих літальних апаратів.

Першу партію з Армії дронів уже відправили на фронт, - Федоров
Phoenix Ghost
Фото: wrrv.com

Нині першу партію безпілотних літальних апаратів проєкту "Армія дронів" відправили на фронт.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що благодійники, які надсилають апарати, часто додають до них листи "з побажанням перемоги, з описом дрона або своєю історією".

"Сьогодні ми отримали такі листи від Поліни і Микити. Поліні 12 років. Микиті — 14. Поліна переживає, чи достатньо хороший її дрон, щоб наблизити перемогу України. Микита хоче працювати з нами над проєктом, щоб бути корисним. Це надзвичайно!", - підкреслив міністр.

Він наголосив, що кожен внесок незалежно від суми є важливим для української армії.

Нагадаємо, 2 липня фандрейзингова платформа UNITED24 разом із Генштабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проєкту "Армія дронів".

За декілька днів вдалося зібрати вже майже 200 мільйонів гривень. А згодом у Міністерстві цифрової трансформації домовилися про навчання 150 операторів цих літальних апаратів.

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