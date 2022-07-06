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Мінцифри домовилося про навчання 150 операторів для Армії дронів

Через місяць оператори зможуть управляти літальними апаратами на лінії фронту.

Мінцифри домовилося про навчання 150 операторів для Армії дронів
Фото: Макс Требухов

У Міністерстві цифрової трансформації домовилися про навчання 150 операторів дронів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"До нас звернулись школа Дронаріум, яка навчає пілотів керувати дронами. І ми вже домовились про навчання 150 операторів! За місяць вони зможуть управляти дронами на лінії фронту і ефективно виконувати свої завдання", - розповів Федоров.

Він наголосив, що навчання є важливим етапом "формування Армії дронів. Професійні оператори зможуть зберегти якомога більше життів військових на фронті й самі безпілотники". 

Федоров додав, що невдовзі вдасться зібрати потужну Армію дронів, яка "дасть змогу нашим захисникам контролювати всю ширину лінії фронту". 

Міністр закликав охочих долучатися до проєкту - переказувати кошти на закупівлю літальних апаратів або передавати для потреби армії власні.

Нагадаємо, 2 липня фандрейзингова платформа UNITED24 разом з Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проєкту "Армія дронів". Уже наступного дня небайдужі надіслали перші безпілотні літальні апарати. А за декілька днів вдалося зібрати вже майже 200 мільйонів гривень.

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