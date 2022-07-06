Через бойові дії без електрики залишається близько 837 населених пунктів

За минулу добу вдалося відновити електропостачання майже 14 тисячам споживачів.

Через пошкодження від бойових дій сьогодні залишається без електропостачання 837 населених пунктів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Це майже 606 тисяч споживачів.

Найбільше знеструмлень на Донеччині (близько 351,6 тисячі споживачів), Луганщині (понад 128,2 тисячі), Харківщині (близько 32,8 тисячі), а також Запорізькій та Миколаївській областях (31,5 тисячі та 31,4 тисячі відповідно).

Без газопостачання перебуває близько 180 тисяч абонентів.

Тим часом за минулу добу вдалося відновити електропостачання близько 14 тисячам споживачів:

у Миколаївській області – 5,7 тисячі споживачів;

Запорізькій – 3,1 тисячі;

Харківській – 2,6 тисячі;

Донецькій – 2,2 тисячі;

Дніпропетровській - 400 споживачам.

Нагадаємо, станом на 4 липня були знеструмленими 797 населених пунктів.