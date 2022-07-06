Через бойові дії без електрики залишається близько 837 населених пунктів

Через пошкодження від бойових дій сьогодні залишається без електропостачання 837 населених пунктів.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
Це майже 606 тисяч споживачів.
Найбільше знеструмлень на Донеччині (близько 351,6 тисячі споживачів), Луганщині (понад 128,2 тисячі), Харківщині (близько 32,8 тисячі), а також Запорізькій та Миколаївській областях (31,5 тисячі та 31,4 тисячі відповідно).
Без газопостачання перебуває близько 180 тисяч абонентів.
Тим часом за минулу добу вдалося відновити електропостачання близько 14 тисячам споживачів:
- у Миколаївській області – 5,7 тисячі споживачів;
- Запорізькій – 3,1 тисячі;
- Харківській – 2,6 тисячі;
- Донецькій – 2,2 тисячі;
- Дніпропетровській - 400 споживачам.
Нагадаємо, станом на 4 липня були знеструмленими 797 населених пунктів.