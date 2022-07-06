Україна в Лугано домовилася про фінансову допомогу в розмірі $1,9 млрд, - Шмигаль

Прем'єр розповів, на що виділили кошти.

Під час Міжнародної конференції в Лугано українська сторона домовилася про $1,9 млрд допомоги.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він розповів, на що виділили кошти:

$600 млн - на фінансову підтримку;

понад $500 млн - для розвитку аграрного сектору, зберігання, покращення логістики, ліквідність для підприємств;

більш ніж $500 млн - для підготовки до опалювального сезону;

майже $250 млн - для розвитку проєктів цифрової трансформації України.

"Вдячні Уряду Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, приватному українському та міжнародному бізнесу за цю солідарність", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, в Лугано ухвалили підсумкову декларацію Конференції з відновлення України. За словами Шмигаля, план відновлення вже оцінюється в $750 млрд.