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Україна в Лугано домовилася про фінансову допомогу в розмірі $1,9 млрд, - Шмигаль

Прем'єр розповів, на що виділили кошти.

Україна в Лугано домовилася про фінансову допомогу в розмірі $1,9 млрд, - Шмигаль
Фото: надано пресслужбою

Під час Міжнародної конференції в Лугано українська сторона домовилася про $1,9 млрд допомоги.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він розповів, на що виділили кошти:

  • $600 млн - на фінансову підтримку;
  • понад $500 млн - для розвитку аграрного сектору, зберігання, покращення логістики, ліквідність для підприємств;
  • більш ніж $500 млн - для підготовки до опалювального сезону;
  • майже $250 млн - для розвитку проєктів цифрової трансформації України.

"Вдячні Уряду Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, приватному українському та міжнародному бізнесу за цю солідарність", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, в Лугано ухвалили підсумкову декларацію Конференції з відновлення України. За словами Шмигаля, план відновлення вже оцінюється в $750 млрд.

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