Венедіктова: орієнтовна вартість арештованих активів, пов’язаних з Росією та Білоруссю, становить 33 млрд грн

Активи на третину цієї суми вже передані в управління АРМА.

Орієнтовна вартість активів громадян Росії та Білорусі, які вже встигли оцінити, арештованих в рамках кримінальних проваджень українськими правоохоронцями, складає не менше 33 мільярдів гривень.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

“Компанії із орбіти відомого російського олігарха Фрідмана. Ми зуміли арештувати в судовому порядку 469 млн грн на рахунках и та цінні папери вартістю близько 12 млрд грн. Цінні папери фігуранти намагалися від нас сховати, до слова. За невдалу операцію при спробі переоформити папери троє громадян Кіпру були повідомлені про підозру органами слідства України”, – йдеться у повідомленні.

Повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків керівнику ТОВ “Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат”, підконтрольного російському бізнесмену Михайлу Шелкову. Шелков – член Ради директорів корпорації російського оборонного комплексу. Демурінський ГЗК не сплатив податки при експорті титанової сировини до підприємств рф та рб з метою виробництва зброї та товарів військового призначення для їх подальшого використання, у томі числі під час збройної агресії РФ в Україні. “Ми змогли арештувати виробничу ділянку та інше нерухоме майно комбінату, 16 транспортних засобів, 14 млн грн на банківських рахунках підприємства, корпоративні права товариства та дві квартири підозрюваного”, – сказала Венедіктова.

У провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України, у Дніпрі арештовано виробничий комплекс, приміщення, склад, корпоративні права та банківські рахунки ТОВ “ВСМПО Титан Україна”. Це дочірнє підприємство “Корпорації ВСМПО-АВІСМА”, засновником якої є уряд РФ і до якого має стосунок той же Михайло Шелков. Товариство займалося виробництвом високотехнологічної продукції для оборонно-промислового комплексу Росії, зокрема, для авіації та ракетобудування.

Серед арештованих за 4 місяці війни активів також є корпоративні права на 1,5 млрд грн ТОВ “Миколаївський глиноземний завод”, пов’язаного із російським бізнесменом Олегом Деріпаскою. Корпоративні права на суму 437,4 млн грн ТОВ “АЕРОК”, що входить до групи російських бізнесменів Молчанова та Нестерова. Також під арештом рухоме та нерухоме майно АТ “Кіровоградське рудоуправління”, що має стосунок до російських бізнесменів Кабаргіна та Соловйова.

Також за результатами розслідувань арештовано майно низки білоруських підприємств. За ухилення від сплати митних платежів та легалізацію майна одержав підозру директор товариства “Август Україна”, яке експортувало продукцію з республіки білорусь, а судом накладено арешт на його товари – засоби захисту рослин на суму понад 62 млн грн.

“Результат наших процесуальних зусиль від початку повномасштабного вторгнення рф – орієнтовна вартість лише оціненого арештованого майна бізнесу, пов’язаного із країною-агресором та країною-пособником війни - майже 33 млрд грн. Активи на третину цієї суми вже передані в управління АРМА”, – сказала Генпрокурорка.

За її словами, також встановлюється точна вартість арештованих корпоративних прав підприємств, 13 літаків, гелікоптера, 10 суден, майже 19 тис. залізничних вагонів, 26 “облгазів”, понад 200 автозаправних комплексів, 11 нафтобаз, сотні одиниць транспортних засобів та земельних ділянок і будівель, інших активів та майна.

Нагадаємо, з початку великої війни РФ порти України Бюро економічної безпеки України забезпечило арешт активів та майна Росії і її громадян на суму понад 30 млрд грн.