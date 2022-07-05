Господарства Київської області засіяли 716,9 тис. га землі

Останніми поля засіяли кукурудзою, соняшником та соєю. Усього господарства області засіяли 716,9 тис. га тисяч гектарів землі.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, інформує сайт Київської ОВА.

Фото: koda.gov.ua

Поля засіяли такими сільськогосподарськими культурами:

ярої пшениці – 21,9 тис. га (132,7% від запланованого);

ярого ріпаку – 9,2 тис. га (у 5 р. більше від запланованого);

соняшника – 203,5 тис. га (98,1% від запланованого);

сої – 126,1 тис. га (135% від запланованого).

Крім того, аграрії пристоличного регіону під урожай 2022 року засіяли озимими культурами 305,8 тис. га. У тому числі посіяно пшениці 181,4 тис. га, ячменю 7,8 тис. га та ріпаку на площі 50,6 тис. га.

Загалом від запланованих територій на Київщині засіяно:

в Білоцерківському районі – 100% (325,62 тис. га)

в Бориспільському – 101,1% (фактично – 135,25 тис. га)

в Броварському – 131,4 % (фактично – 74,06 тис. га)

в Бучанському – 101,5% (фактично – 20,53 тис. га)

у Фастівському – 100% (45,44 тис.га)

в Обухівському – 100,1% (фактично – 89,71 тис. га)

у Вишгородському – 95,6% (фактично – 24,92 тис. га).

“Цього року посівна проходила у вкрай складних умовах: спочатку активні бойові дії, далі – розмінування територій. Попри це, аграрії впоралися зі своїм завданням. Завдяки злагодженій роботі фермерів очікуваного врожаю має вистачити для продовольчої безпеки регіону. Вдячний аграріям області за роботу на перемогу!”, – зазначив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях аграрії розпочали збір ранніх зернових та зернобобових культур.