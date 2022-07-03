​Шмигаль: Про реструктуризацію боргів України зараз не говоримо

Частина партнерів уже надають не кредити, а гранти, що не збільшує суму боргу.

В Україні зараз не йде мова про реструктуризацію боргів.

Про це заявив в інтерв'ю LB.ua глава уряду Денис Шмигаль.

За його словами, пікова виплата боргів припаде на вересень.

"Навантаження по сплаті тіла заборгованості та відсотків заборгованості на Україну, як на державу, сьогодні насправді помірні. У нас є пікова виплата у вересні. До вересня ми будемо дивитися на фінансовий стан, на фінансову ситуацію", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що "є частина партнерів, які вже не надають кредити, а надають гранти для нашої держави, що не збільшує суму нашого боргу, а лише підтримує нас в частині виконання наших зобов’язань".

Прем'єр зазначив, що внутрішній борг України становить понад 250 мільярдів гривень - це заборгованості "держави перед комерційними або державними банками, міністерства перед Національним банком України".

"Тут дуже важливо зрозуміти та правильно класифікувати ці всі заборгованості. Тому Мінфін сьогодні не говорить про реструктуризації та списання. Перш за все має бути прийнятною довіра партнерів, які продовжують нас підтримувати", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, у травні Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2022 рік. Через збільшення видатків, зокрема, на оборону та виплати ВПО, зросте розмір дефіциту бюджету і граничної суми державного боргу.

Міністерство фінансів провело 54 аукціони з продажу військових облігацій, залучило понад 81 млрд гривень і майже пів мільярда доларів. В Нацбанку зауважили, що отриманих коштів недостатньо для обслуговування існуючого боргу.