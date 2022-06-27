Мінфін провів 54 аукціони з продажу військових облігацій, залучили понад 81 млрд гривень і майже пів мільярда доларів

В НБУ зазначили, що отриманих коштів недостатньо для обслуговування існуючого боргу.

Від початку повномасштабного вторгнення Міністерство фінансів України провело 54 аукціони з продажу військових облігацій.

Про це повідомили в Національному банку України.

Загальний обсяг залучених коштів становить:

понад 81,2 млрд грн,

$436,6 млн,

€ 283,4 млн.

"Такий результат є нижчим за потреби бюджету для обслуговування вже існуючого боргу. Так, витрати на погашення внутрішніх державних облігацій за відповідний період становили 89,1 млрд грн, 920,8 млн дол. США та 168 млн євро, а сума виплачених відсотків за ними – 44,1 млрд грн, близько 25,5 млн дол. США та 8,1 млн євро", - зазначили в НБУ.

У фінустанові підкреслили що ставки за військовими облігаціями за весь період проведення торгів ОВДП не змінювалися:у гривні – 9,5%, 10% і 11% та 11,5% річних (термін погашення – 3 місяці, 6 місяців і 1 рік та 1,5 року відповідно);у доларах США – 3,5% та 3,7% річних (термін погашення – 6 місяців та 1 рік відповідно);у євро – 2,5% річних (термін погашення – 3 місяці, 9 місяців та 1 рік).

В НБУ додали, що станом на 27 червня найбільший обсяг військових облігацій сконцентрований серед банків.

На другому місці - українські громадяни і бізнес:

10,9 млрд грн (13,2% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні);

75,1 млн дол. США (17,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США);

34,9 млн євро (12,8 % від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).

Облігації вартістю понад мільярд гривень перебувають у власності нерезидентів.

"Банки, бізнес та населення й надалі купують військові ОВДП, але виплати за внутрішніми борговими інструментами перевищують обсяги ринкових залучень", - додали в Нацбанку.

Нагадаємо, за тиждень власників військових облігацій побільшало на 6 тисяч - з 83 тисяч до 89 тисяч.

На початку травня в НБУ зафіксували рекорд із купівлі військових облігацій.