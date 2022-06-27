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​До наступного опалювального сезону українцям варто підготуватись "по-дорослому", - Чернишов

Міністр закликав українців максимально дбайливо ставитися до витрат електроенергії та тепла взимку.

​До наступного опалювального сезону українцям варто підготуватись "по-дорослому", - Чернишов
Фото: надано пресслужбою

До наступного опалювального сезону українцям варто підготуватись "по-дорослому". Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, пише УНІАН.

"Ми розуміємо, що опалювальний сезон - це баланс наявності природного газу, вугілля, а також електроенергії. Окрім цього, ми маємо говорити про інші можливі альтернативні джерела енергії. Над цим ми активно як працювали, так і працюємо, і певні громади вже перейшли на альтернативні джерела. Але ніяких віялових відключень не планується", - пояснив міністр.

Чернишов закликав українців максимально дбайливо ставитися до витрат електроенергії та тепла взимку.

"Ми маємо припинити регулювати температуру в оселях шляхом відкриття вікон, маємо підготуватись "по-дорослому" до наступного опалювального сезону, у тому числі проводячи певні заходи побутової підготовки з вікнами, дверми, дахами, під’їздами та іншим", - зазначив він.

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