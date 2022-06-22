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Чернишов: зима буде складною, але ми готуємося обігріти кожного українця

За словами міністра, жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю не вийде.

Чернишов: зима буде складною, але ми готуємося обігріти кожного українця
Фото: надано пресслужбою

Опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи на тепло змінюватися не будуть. Про це у фейсбуці написав очільник Мінрегіону Олексій Чернишов за результатами засідання Штабу ОЗП (осінньо-зимового періоду).

За його словами, оптимальна температура в оселі становитиме 18-20 градусів, але не нижче 16 градусів.

"Очевидно, що ця зима буде надскладною. Головне — ми маємо захистити кожного українця та обігріти його помешкання. ...Опалювальний сезон почнеться вчасно. Для цього в нас є всі передумови. Але ми маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю", - зазначив міністр.

Чернишов зазначив, що треба вже починати готуватися до холодів. 

"Як ми переживемо цю зиму — залежить від кожного із нас. Готуватися до холодів варто саме зараз. Головне завдання — маємо забезпечити безперервність тепла. Ми розуміємо всі ризики та активно готуємося до них", - резюмував міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 21 червня ухвалила за основу пакет урядових законопроєктів, спрямованих на унеможливлення коливань цін і тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення.

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