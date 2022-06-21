Тарифи на газ пропонують залишити на рівні 24 лютого

Верховна Рада України на засіданні 21 червня ухвалила за основу пакет урядових законопроєктів, спрямованих на унеможливлення коливань цін і тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення.

Про це у Тelegram повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді України, народний депутат фракції “Слуга народу” Тарас Мельничук.

Парламент проголосував у першому читанні три проєкти:

Проєкт закону "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення" №7427 від 01.06.2022 року;

Проєкт закону "Про внесення змін до розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення" №7428-2 від 17.06.2022 року;

Проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (щодо фінансування заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час війни та подальшого відновлення) №7429 від 01.06.2022 року.

“Законопроєктами передбачається на час дії воєнного стану та шести місяців після його припинення: встановлення мораторію на підвищення тарифів на послуги розподілу природного газу, тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води”, – пояснив він.

Визначається, що ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

“Також встановлюється тимчасова заборона постачальнику природного газу здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості (у тому числі включати цю заборгованість у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення цієї заборгованості у примусовому порядку, вчиняти заходи з припинення газопостачання у зв'язку з наявністю цієї заборгованості тощо)”, – наголосив він.

Фінансувати витрати, що виникнуть внаслідок введення мораторію, планується коштом збільшення видатків спеціального фонду Державного бюджету на 264,3 млрд грн.

Пропонується збільшення видатків шляхом:

додаткових надходжень від сплати дивідендів, які нараховуються на акції “Нафтогазу”, що належать державі (64,4 млрд грн);

додаткових надходжень від сплати авансового платежу з податку на прибуток при виплаті цих дивідендів (11,6 млрд грн);

надходжень донорської та іншої міжнародної допомоги, що надається з метою фінансування заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання у період воєнного стану та подальшого відновлення (188,3 млрд грн).

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада розглянула економічні закони щодо податків та ринку газу.