​Рада розглянула економічні закони щодо податків та ринку газу

Парламент на засіданні 21 червня підтримав урядовий закон 7418 про скасовування звільнення від мит та оподаткування ПДВ імпортних товарів та авто, окрім палива. Також депутати зробили перший крок щодо встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.

Про це LB повідомив народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“Сьогодні парламент провів останнє з серії засідань з економічних питань”, – розповів нардеп.

Парламентарі розглянули 11 законодавчих актів:

7451 – щодо спрощеної приватизації для сприяння релокації підприємств;

7418 – про відміну звільнення від мит та оподаткування ПДВ імпортних товарів (у тому числі авто).

7420 – про “митний безвіз” та приєднання до системи NCTS.

7427, 7428, 7429 – газові законопроєкти, які передбачають встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення коштом залучення понад 180 млрд гривень (від міжнародних партнерів) на покриття різниці тарифів – всі за основу.

5688, 5689 – податкові та митні пільги для індустріальних парків: скасування ПДВ при імпорті нового обладнання та звільнення резидентів індустріального парку від податку на прибуток на 10 років.

Також було підтримано ряд технічних рішень про усунення неузгодженостей у законах:

4279 – про збільшення ліміту на безмитну доставку посилок з-за кордону підвищено зі 100 євро до 150 євро.

5099 – про антидопінгову діяльність у спорті.

5640 – щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю.

Нагадаємо, за даними Державної митної служби, понад 19 тис. автомобілів ввезли в Україну з території Євросоюзу без мит. Це спричиняє проблеми для постачання гуманітарної допомоги і зброї.