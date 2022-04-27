В Україну без мита ввезли понад 19 тис. авто, зокрема елітних. Це заважає поставкам військової допомоги, – ЕП

Поки українці ввозять "майбахи" без оподаткування, волонтери з гуманітаркою стоять у чергах.

Понад 19 000 автомобілів ввезли в Україну з території Євросоюзу без мит. Це спричиняє проблеми для постачання гуманітарної допомоги і зброї, пише "Економічна правда" з посиланням на довідку Державної митної служби.

За період дії пільг, з 8 по 21 квітня, деякі ввезені товари не були першої необхідності та не призначалися для забезпечення безперебійної роботи економіки. При цьому мита на деякі ввезені товари, зокрема транспортні засоби і смартфони, формують суттєву частку бюджетних доходів.

"Наприклад, телефонії було ввезено 32,5 т, шкіряного взуття – 283 т, сирів – ще 411 т. Лише з цих товарів мало бути сплачено 1,3 млрд грн платежів. Автівок таким чином було ввезено понад 19 тисяч, від чого бюджет недоотримав ще понад 2 млрд грн. Водночас митними пільгами скористалися українці, що купували автомобілі преміум-класу вартістю понад мільйон гривень. Наприклад, MERCEDES-BENZ S560 вартістю 3,7 млн грн, MERCEDES-BENZ S400 за 3,3 млн грн, AUDI Q7 за 2,4 млн грн", – зазначили журналісти.

Оформлення нових машин займає багато часу, і волонтери з гуманітарними вантажами та військовою допомогою вимушені стояти в чергах.

"Найстрашніше, що це вже створює проблеми з доставкою в Україну військової допомоги, а якщо поляки посилять правила, то буде ще гірше – і для гуманітарних вантажів, і для постачання техніки", – розповів ЕП співрозмовник в економічному блоці уряду.

Уряд застосував обмеження щодо кількості пунктів пропуску, де можна без мит ввезти авто в Україну – їх лише шість – але деякі водії порушують правила.

У митниці підкреслюють, що скасовані мита не лише завдають втрати бюджету з товарів, які не є першою необхідністю, але й шкодять зв’язкам із дружніми державами. Польща з перших днів повномасштабного вторгнення Росії дозволила максимально спросити і пришвидшити випуск комерційних вантажів та гуманітарки.

Однак у митниці наголосили, що, "зважаючи на таку майже рекордну кількість переміщень, враховуючи що відповідні товари прямують до України без сплати податків, польська сторона відмовилась від попередньо досягнутих домовленостей".

Тепер гуманітарні вантажі переміщуються в загальній черзі, потрібно більше часу на проходження пунктів пропуску, а від комерційних вантажів вимагають повний пакет документів для митного оформлення.

У березні парламент спростив бюрократичні процедури на період воєнного стану, зокрема звільнив від сплати податків при ввезенні транспортних засобів в Україну. Зміни набули чинності з 1 квітня.