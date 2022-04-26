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Свириденко про скасування мит у Британії: зможемо гарантувати продовольчу безпеку

Це дозволить Україні наростити експорт за товарними позиціями, що традиційно завозилися на британський ринок.

Свириденко про скасування мит у Британії: зможемо гарантувати продовольчу безпеку

Скасування Великою Британією усіх без винятку мит та квот на імпорт українських товарів дозволить Україні гнучкіше планувати експортну логістику та в перспективі збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю.

Так рішення уряду Великої Британії прокоментувала у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлію Свириденко.

"Це дозволить Україні наростити експорт за товарними позиціями, що традиційно завозилися на британський ринок. Зокрема йдеться про борошно, зерно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор тощо. Промислові товари вже користуються режимом безмитної торгівлі", - написала Свириденко.

Вона також наголосила, що лібералізація торгівлі – спільний внесок України та Британії в боротьбу з глобальною продовольчою кризою, що назріває у світі.

«Ми зможемо гарантувати продовольчу безпеку там, де вона сьогодні під загрозою через російську агресію», - вважає міністерка економіки України.

Свириденко також додала, що для України доступ до зовнішніх ринків – одна з основ економічного відновлення. Експорт стимулюватиме промисловий розвиток, нарощення виробництва та його інтеграцію до світових торговельних ланцюгів.

«Наразі ми ведемо переговори з усіма партнерами про лібералізацію торгівлі. Тому найближчими днями і тижнями чекаємо на новини і від інших партнерів. Для України важливо, що Британія показала приклад того, що повна лібералізація є можливою. Формалізація досягнутого рішення займе ще кілька днів, тому вже скоро наші експортери зможуть на практиці скористатися новими умовами торгівлі», - зазначила вона.

Раніше Свириденко повідомила про те, що турецькі компанії зацікавлені у якнайшвидшому відновленні торгових шляхів з Україною та вирішенні операційних питань, пов'язаних з військовими діями на території України. Про цей йшлося під час зустрічі Мінекономіки з турецькими компаніями, які об’єднані Турецько-Українською Діловою Радою при Раді зовнішньоекономічної діяльності Туреччини.

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