Росіяни, імовірно, хочуть оточити добре укріплені позиції ЗСУ на сході України, – британська розвідка

Російська армія, ймовірно, має намір оточити добре укріплені позиції ЗСУ на сході України.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великобританії, яка посилається на дані своєї розвідки.
“Повідомляється про те, що місто Кремінна впало і про важкі бої на південь від Ізюма, у той час як російські війська намагаються просунутися до міст Слов'янськ і Краматорськ з півночі та сходу”, – йдеться в повідомленні.
Окрім того, українські сили готуються тримати оборону Запоріжжя, очікуючи можливого нападу РФ з півдня.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 April 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 26, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/agUoc4mRcj
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vnxIPbDJOZ
Нагадаємо, на Донбасі за добу ЗСУ відбили шість атак армії РФ, повітряні Сили ЗСУ вразили 10 повітряних цілей.