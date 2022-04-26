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Росіяни, імовірно, хочуть оточити добре укріплені позиції ЗСУ на сході України, – британська розвідка

Українські сили готуються тримати оборону Запоріжжя, очікуючи можливого нападу РФ з півдня.

Росіяни, імовірно, хочуть оточити добре укріплені позиції ЗСУ на сході України, – британська розвідка
Фото: сухопутні війська ЗСУ

Російська армія, ймовірно, має намір оточити добре укріплені позиції ЗСУ на сході України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великобританії, яка посилається на дані своєї розвідки.

“Повідомляється про те, що місто Кремінна впало і про важкі бої на південь від Ізюма, у той час як російські війська намагаються просунутися до міст Слов'янськ і Краматорськ з півночі та сходу”, – йдеться в повідомленні.

Окрім того, українські сили готуються тримати оборону Запоріжжя, очікуючи можливого нападу РФ з півдня.

Нагадаємо, на Донбасі за добу ЗСУ відбили шість атак армії РФ, повітряні Сили ЗСУ вразили 10 повітряних цілей.

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