Росіяни, імовірно, хочуть оточити добре укріплені позиції ЗСУ на сході України, – британська розвідка

Російська армія, ймовірно, має намір оточити добре укріплені позиції ЗСУ на сході України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великобританії, яка посилається на дані своєї розвідки.

“Повідомляється про те, що місто Кремінна впало і про важкі бої на південь від Ізюма, у той час як російські війська намагаються просунутися до міст Слов'янськ і Краматорськ з півночі та сходу”, – йдеться в повідомленні.

Окрім того, українські сили готуються тримати оборону Запоріжжя, очікуючи можливого нападу РФ з півдня.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 April 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vnxIPbDJOZ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 26, 2022

Нагадаємо, на Донбасі за добу ЗСУ відбили шість атак армії РФ, повітряні Сили ЗСУ вразили 10 повітряних цілей.