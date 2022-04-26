Прикордонники затримали чоловіка, який організував схему з незаконного переправлення призовників.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

"Наш краянин укладав з чоловіками фіктивні договори про працевлаштування в транспортну фірму. Відомості про так званих водіїв незаконно вносили до системи "Шлях", в якій здійснюється реєстрація дозволів на виконання міжнародних перевезень в умовах воєнного стану. За таку "послугу" чоловік брав 5 500 доларів", - зазначили в ДПСУ.

Зловмисника затримали під час спроби вивезти до країн ЄС громадянина України. Чоловік за легендою "слідувати водієм для перевезення гуманітарної допомоги".

Фото: Пресслужба ДПСУ

Організатору схеми повідомили про підозру та обрали запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 70 тис грн.

Фото: Пресслужба ДПСУ

"Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 9 років позбавлення волі. Наразі встановлюють всіх причетних осіб. Слідчі дії тривають", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, на Одещині викрили зловмисника, який записався у тероборону, щоб незаконно переправляти через кордон військовозобов’язаних.

А на Львівщині викрили ділків, які виготовляли фальшиві документи для перетину кордону.