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Живицький: краще в подробицях обговорювати вибухи у Росії, а не в Україні, щоб не допомагати ворогу

Очільник Сумщини закликав українців не публікувати в соцмережах хід воєнних дій та прильотів.

Живицький: краще в подробицях обговорювати вибухи у Росії, а не в Україні, щоб не допомагати ворогу
Фото: sumy.today

Керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький закликав жителів прикордонних населених пунктів не публікувати в соцмережах перебіг воєнних дій та напрям і характер вибухів.

У своєму Telegram Живицький наголосив: війна не ведеться онлайн, "це і ваша, в тому числі, безпека! Коли біля вас "бахкає" - ви маєте йти в укриття чи безпечне місце".

Він наголосив, що краще дочекатися офіційної інформації від влади області або від ЗСУ. "Ми повідомляємо про хід війни за усіма правилами", - підкреслив Живицький.

"Якщо вже дуже хочеться - можна безкінечно довго і в подробицях обговорювати  вибухи у сусідній росії. У їхніх адмінодиницях, що межують з Сумщиною, регулярно щось взривається і палає. Зовсім вже орки забули що треба дотримуватися правил з техніки безпеки. Самі ж і винні - то бичок з цигарки не затушать, то траву палять", - зіронізував очільник Сумщини.

Нагадаємо, російські війська вранці 26 квітня завдала ракетного удару по Запорізькій області.

За інформацією Генштабу, на Донбасі за добу ЗСУ відбили шість атак армії РФ.

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