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На Херсонщині ЗСУ знищили понад 70 окупантів і склад з боєприпасами - Генштаб

Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.

На Херсонщині ЗСУ знищили понад 70 окупантів і склад з боєприпасами - Генштаб

В районі селища Велика Олександрівка (Херсоньска область) ЗСУ знищили понад 70 окупантів і склад з боєприпасами. Про це повідомляє Генеральний штаб.

"У районі Великої Олександрівки Херсонської області українські військові знищили склад з боєприпасами та вбили 70 росіян (точна кількість загиблих уточнюється)".

Також, як зазначає Генштаб, підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове. 

На Донбасі за минулу добу ЗСУ відбили шість атак армії РФ. Повітряні Сили ЗСУ вразили 10 повітряних цілей.

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