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Збройні сили України деокупували 931 населений пункт, – Зеленський

За два місяці бойових дій 9 тисяч 781 захисник України був відзначений державними нагородами.

Станом 25 квітня Збройні сили України деокупували вже 931 населений пункт. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. 

«Ще багато міст і громад перебувають під тимчасовим контролем російської армії. Але я не маю сумнівів, що це лише питання часу, коли ми звільнимо нашу землю, – зазначив він. 

Президент додав, що за два місяці бойових дій 9 тисяч 781 захисник України був відзначений державними нагородами. Звання Герой України присвоєно 142-м нашим захисникам.

«Ця війна стала по-справжньому народною для України. І показала, що на всій нашій території – від сходу до заходу, від півночі до півдня – українська ідея однаково сильна, однаково всенародна, – сказав глава держави. – Росія може витрачати колосальні ресурси на те, щоб підтримувати війну. На те, щоб протистояти навіть усьому вільному світу. Може забирати у своїх людей все, що могло би розвивати саму Росію, і направляти цей потенціал на те, щоб знищувати життя сусідів. Але уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся будувати тисячолітній Рейх – програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів – програєш. Якщо хочеш відновити стару імперію – ти програєш. І якщо пішов проти українців – програєш».

Нагадаємо, у війні проти України російські окупанти вже втратили в Україні майже 22 тис. особового складу, 884 танки, 181 літак та 154 гелікоптери.

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