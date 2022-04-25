У Вовчанську окупанти влаштували в приміщенні заводу концтабір для мирних людей

Вони катують їх та змушують до співпраці.

У місті Вовчанськ Харківської області росіяни влаштували в приміщенні заводу концтабір і катують там мирних людей.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Обласна прокуратура керує в розслідуванні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

"За даними слідства, в окупованому Вовчанську російські військовослужбовці викрали та вивезли до РФ обладнання одного із заводів, а у його приміщенні облаштували концтабір. Окупанти незаконно утримують людей, застосовують до них фізичне та психіологічне насильство. Також російські загарбники змушують співпрацювати з ними та ставати до лав ЗС РФ", – йдеться у повідомленні.

Прокуратура закликає свідків воєнних злочинів Росії фіксувати та надсилати докази за лінком https://warcrimes.gov.ua.

Нагадаємо, що у Вовчанську окупанти під загрозою розстрілів примушують молодший медперсонал йти на передову лікувати окупантів. На окупованих територіях ворог також примушує місцеве мирне населення здавати кров для своїх поранених.