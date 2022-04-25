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Окупанти хваляться, що навчилися “грамотно мародерити” в Україні, – СБУ

У їхніх родичів це викликає подив і захоплення.

Окупанти хваляться, що навчилися “грамотно мародерити” в Україні, – СБУ
Фото: ГУР

Російські загарбники вихваляються, що навчилися “грамотно мародерити” в Україні.

Про це свідчать нові телефонні розмови російських окупантів, які є у розпорядженні СБУ.

Вони радіють, що знайшли спосіб, аби в них нічого не відбирали, а все награбоване можна було безперешкодно переправити до РФ.

“Мы когда в деревне стояли, мы с пацанами, нах*й, хату вскрыли. И знаешь, чо я оттуда вынес? Компьютер, нах*й… Компьютер, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу”, – каже загарбник.

На ремарку своєї матері, що в нього можуть відібрати награбоване, спокійно відповідає: “Та не отберут. Мы, это, знаем, куда заныкать. Мы все грамотно делаем”. 

“Знаєте, які емоції це викликало у жінки? Подив і захоплення синочком! Схоже, в росії не навчають своїх дітей, що красти – це гріх і злочин. Що на комп’ютер та ювелірні прикраси слід заробити”, – зазначили у СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ заявила, що батьки російських окупантів закликають їх мародерити в Україні на повну.

Деякі з окупантів жалілися, що награбоване в них відбирають їхні ж співгромадяни-працівники ФСБ. 

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