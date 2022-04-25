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СБУ не має жодних планів щодо вбивства Соловйова, - у Службі відреагували на черговий фейк Путіна

Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом, нагадали в СБУ.

СБУ не має жодних планів щодо вбивства Соловйова, - у Службі відреагували на черговий фейк Путіна
Фото: СБУ

Служба безпеки України відреагувала на "повідомлення" Путіна і російських спецслужб про нібито замах, який служба готувала проти російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

"Служба безпеки України з цікавістю ознайомилася із черговим «креативом» фсб рф, яка «героїчно затримала неонацистів», що нібито планували вбивство «громадського діяча» Володимира Соловйова на замовлення СБУ", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим в СБУ повідомили, що служба системно працює над посиленням безпеки нашої держави і не має наміру всерйоз коментувати нові фантазії російських спецслужб. 

"Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом - російським аналогом Геббельса. СБУ не має жодних планів щодо вбивства Соловйова. Водночас, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самотужки захлинутися у «продуктах» власної низькопробної пропагандистської діяльності", - написали в СБУ.

Нагадаємо, що вдень 25 квітня ФСБ оголосила про затримання групи "неонацистів", що нібито готували замах на російського пропагандиста Володимира Соловйова.

12 квітня ГУР МО заявило, що російські спецслужби планують серію терактів із мінуванням та підривом житлових будинків, лікарень і шкіл на своїй території. Окупанти хочуть звинуватити Збройні сили України і добровольців у ними ж нанесених ударах. 

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