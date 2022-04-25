Пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків.

У Рівненській області три ворожі ракети влучили в залізничну інфраструктуру у Здолбунівському районі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

“Виїхав на місце події. Жертв немає. Один працівник має легке ушкодження”, – зазначив він.

За словами Коваля, пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків.

Завдані збитки оцінюються, а з жителями працюють психологи.

Рух пасажирських поїздів відновлено. Тривають роботи з подолання наслідків.

“Вкотре закликаю мешканців Рівненської області не розповсюджувати відео чи фото пошкоджених об‘єктів. Не корегуйте дії ворога”, – сказав очільник ОВА.

Нагадаємо, сьогодні близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне" у Львівській області.

Внаслідок атаки на телевежу Рівненщини у березні підтверджено смерть 20 людей.