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На Рівненщині три ворожі ракети влучили в залізничну інфраструктуру

Пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків. 

На Рівненщині три ворожі ракети влучили в залізничну інфраструктуру
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль
Фото: Facebook/Віталій Коваль

У Рівненській області три ворожі ракети влучили в залізничну інфраструктуру у Здолбунівському районі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

“Виїхав на місце події. Жертв немає. Один працівник має легке ушкодження”, – зазначив він.

За словами Коваля, пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків. 

Завдані збитки оцінюються, а з жителями працюють психологи. 

Рух пасажирських поїздів відновлено. Тривають роботи з подолання наслідків. 

“Вкотре закликаю мешканців Рівненської області не розповсюджувати відео чи фото пошкоджених об‘єктів. Не корегуйте дії ворога”, – сказав очільник ОВА.

Нагадаємо, сьогодні близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне" у Львівській області.

Внаслідок атаки на телевежу Рівненщини у березні підтверджено смерть 20 людей.

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