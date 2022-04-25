Алгоритм дій російських окупантів

Після початку воєнної агресії РФ проти України у 2022 році Кремль захопив нові населені пункти в Україні. Дії окупантів на захоплених територіях проходять за певним алгоритмом та спрямовані на встановлення оперативного контролю на зайнятих територіях.

Фото: EPA/UPG

Встановлення окупаційних адміністрацій. Першочергові дії окупантів, спрямовані на організацію підконтрольних адміністрацій із залученням громадян України, які раніше співпрацювали з партією Регіонів або партією ОПЗЖ (опозиційна платформа за життя). Ось кілька прикладів:

Пахніц Валерій Михайлович – виконувач обов'язків голови окупаційної Адміністрації Старобільського району НВФ «ЛНР». Чинний керівник Старобільської районної організації партії регіонів;

Савченко Олег Петрович – виконувач обов'язків голови окупаційної Адміністрації Міловського району НВФ «ЛНР». 2006 року балотувався до Верховної Ради України 5 скликання від Партії регіонів, але не був обраний. Є керівником Мілівської районної організації партії регіонів.

Це лише кілька прикладів, але фактично більшість чиновників з окупаційними адміністраціями, які погодилися на співпрацю, в недавньому минулому співпрацювали з партією регіонів або ОПЗЖ і звичайно вони протягом 2014 року постійно перебували в Україні і реалізовували проекти з просування проросійських наративів.

Організація системи силових структур. Практично паралельно із встановленням окупаційних адміністрацій призначаються керівники окупаційних силових структур. Але підхід значно відрізняється від призначення глав окупаційних адміністрацій. На посади силових структур призначаються люди, які вже співпрацюють з окупантами та з 2014 року працювали у «народній міліції», «прокуратурі», «МДБ» НВФ «ЛНР» та «ДНР». Ось кілька прикладів:

14 березня 2022 року прокурором Міловського району НВФ «ЛНР» призначено Андрія Шаталова, З 2014 року працював у Генеральній прокуратурі НВФ «ЛНР». Обіймав посаду «прокурора» відділу нагляду за дотриманням законодавства у податковій сфері «генеральної прокуратури» НВФ «ЛНР», заступника «прокурора» Жовтневого району Луганська, з 22.09.2016 призначений «прокурором» м. Алчевськ. З грудня 2017 року до серпня 2018 року був заступником «генерального прокурора» НВФ «ЛНР».

Начальником Старобільського «ГОВС МВС» НВФ «ЛНР» було призначено Кравченка Сергія Олександровича. Раніше, з 26 квітня 2016 року, був начальником Ровеньківського ГВВС МВС НВФ «ЛНР».

В Енергодарі Запорізької області посаду начальника окупаційної міліції отримав Сергій Силіванов, який раніше був регіональним отаманом козацтва в НВФ «ЛНР».

Тобто. окупанти навмисне створюють противагу в управлінні захопленими територіями, щоб контролювати новопризначених окупаційних чиновників, вже перевіреними слугами-силовиками окупаційних режимів.

Знищення державної символіки України. Вже сформовані окупаційні адміністрації та окупаційні карателі (силовики) починають публічно знищувати державну символіку України, перетворюючи знищення прапорів та гербів України на якийсь ритуал. Державні символи України знищують не лише у державних будівлях та установах, а й у музеях, школах, університетах. З бібліотек також вилучалися та знищувалися книги українською мовою. Замість прапора та герба України окупаційні адміністрації відшкодують прапор «ЛНР» та «ДНР» або РФ, а до шкіл завозяться підручники з РФ

Блокування Інтернету, мобільного зв'язку. Наступний паралельний етап окупантів, це блокування мобільних операторів стільникового зв'язку України та інтернет-провайдерів. Замість українських операторів на окупованих територіях запроваджуються оператори «Лугаком» та «Фенікс». А інтернет провайдери, які хочуть продовжувати працювати, мають пройти перереєстрацію та отримати дозволи роботи в «Міністерстві державної безпеки». Фактично, вони намагаються відрізати місцеве населення окупованих територій від зв'язку із зовнішнім світом.

Забезпечення окупаційного тіла та радіо мовлення. На тимчасово окупованій територіях обслуговуванням телевеж і радіовеж займається підприємство «Радіотелевізійний передавальний центр» (РТПЦ). Наприкінці березня співробітниками РТПЦ запустили мовлення російських телеканалів та радіомовлення вм. Волноваха. Здійснюється мовлення: ОРТ, РОСІЯ1, НТВ, РОСІЯ 24, Радіо Росії, Маяк, Вести. Також організовано мовлення радіостанції 95,0 МГц Вести у м. Володарське. Тобто. забезпечення роботи інструментів пропаганди, щоб зменшити вплив на місцеве населення українських та західних ЗМІ.

Друковані окупаційні видання. Наступний етап – це контроль за друкованими інформаційними виданнями. на нових захоплених територіях, поширюється «Російська газета – Тиждень» (РГ). «РГ» першою з російських видань почала розповсюджувати свою продукцію на тимчасово окупованій території Донецької області. Наприкінці березня 2022 року до Донецька прибув перший тираж. Також було збільшено тираж окупаційних газет з метою покриття нових захоплених територій. "Східна правозахисна група" зафіксувала поширення друкованих видань у вигляді газет – "Новороссия", "Донецька республіка". Друковані ЗМІ для окупантів завжди були одним з головних завдань у забезпеченні інформаційної пропаганди для місцевих жителів окупованих територій.

Знищення декомунізації. Окупаційні адміністрації на знову захоплених територіях повертають назви вулиць, міст, будинків куьтури, які були перейменовані в рамках державної програми України – декомунізація. Таким чином окупанти сподіваються привернути до себе місцеве населення захоплених міст, яке на їхню думку сприятиме подібним діям.

"Фільтрація" місцевого населення окупованих міст. Після захоплення нових територій окупаційною владою РФ проводяться фільтраційні та перевірочні заходи серед мешканців нових тимчасово окупованих територій. Фільтрування виражається у проведенні огляду автомобілів,», поадресний обхід, огляд нежитлових приміщень та залишених домобудов з метою виявлення «неблагонадійних» громадян, проукраїнських активістів, колишніх працівників правоохоронних органів, військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО/ОГС. Якщо когось окупанти знаходять із перелічених вище категорій, то надалі ці люди вирушають під арешт і наслідок окупантів. Крім зазначеного, окупаційною владою у березні 2022 року запроваджено пропускну систему та встановлено «тимчасові пункти пропуску» для осіб, які проживають на нових тимчасово окупованих територіях, які не мають «паспорта» зразка НВФ «ЛНР/ДНР». Для перетину кордонів мирних жителів зобов'язують отримати «перепустку», термін дії якої становить три місяці. Вони видаються міськими та районними т.зв. органами МВС НВФ «ЛНР. Таким чином, відбувається первинна фільтрація та облік населення, яке проживає у нових тимчасово окупованих районах. Також окупаційна адміністрація зобов'язує отримувати «перепустку» і тих осіб, які їдуть із підконтрольних Уряду України територій, наприклад, із Сєверодонецька, Лисичанська та Рубіжного.

Також з метою залякування та обмеження свободи слова мешканців тимчасово окупованих територій окупаційною владою встановлено кримінальну відповідальність за поширення фейків про дії Збройних сил РФ та «ЛДНР», а також за їх дискредитацію та заклики до перешкоджання їх використанню.

У березні 2022 року у новому тимчасово окупованому Новопскові мирні жителі із прапорами України вийшли зупинити колону озброєних російських військових. У ході мітингу за мирними мешканцями бойовиками було відкрито вогонь, у результаті було поранено трьох мирних жителів. Також працівники т.зв. МВС НВФ «ЛНР» затримали мешканку, яка фіксувала те, що відбувається на мітингу на відео. Крім цього, працівниками прокуратури Новопсковського району НВФ «ЛНР» було затримано місцевого жителя у зв'язку з його проукраїнською позицією та негативним ставленням до окупаційної влади.

Примусові – паспортизація, мобілізація та депортація. Окупаційна влада РФ здійснює одразу три напрями для знищення української самоідентифікації місцевого населення. По-перше, це паспортизація, яка полягає у вилученні у місцевого населення Українського паспорта та насильницької видачі паспортів НВФ «ЛНР» та «ДНР», а також паспорти РФ, Український паспорт окупаційна влада вилучає. По-друге, це примусова мобілізація чоловічого населення окупованих територій під виглядом «добровольців». Тобто. формуються окремі роти з таких добровольців, яких змусили вступити до НВФ під загрозою ліквідації їхніх сімей. І третє – це примусова депортація, яка проходить вибірково, як повідомляє джерело інформації, що НВФ «ЛНР» і «ДНР» мають чіткий план щодо кількості людей, яких необхідно депортувати в регіони РФ, згідно з цим планом окупаційні адміністрації складають список і депортують місцевих. жителів проти їхньої волі.

Також на окупованих територіях проходять процеси дитячої мілітаризації у посиленому режимі та переформатування освіти у школах окупованих міст. Формат освіти спрямований на заборону всього українського та посилення вивчення історії Росії. Але про це напишу окремий блог.