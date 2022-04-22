Клею «Момент» в Росії вже не буде, але економіка все одно склеює ласти

За другу половину робочого тижня 5 компаній вирішили повністю піти з Росії. Більшість з них раніше лише призупиняла операції та сподівалася на швидке завершення війни та відновлення. Серед них – виробник побутової хімії Henkel , розробник корпоративного ПЗ SAP, два автоконцерни General Motors і Stellantis , а також французький сервіс для офісів Sodexo.

Фото: EPA/UPG

З повним згортанням бізнесу цих компаній в РФ, більше 16 тисяч росіян можуть втратити роботу. І це тільки прямі втрати. Підрахувати втрати пов’язаних з ними компаній, як, наприклад, у дилерів General Motors, дуже важко. Із зачиненням однієї ІКЕА десятки меблевих компаній в Росії скоротили виробництво та вивели частину персоналу у простій, а щонайменше два заводи зупинилися повністю та відправили додому 100% штату. Часто такі кейси стосуються містоутримуючих виробництв.

Крім того, 5 компаній обмежують діяльність у країні-агресорі, зокрема «непорушна» Danone зробила перший крок і призупинили інвестиції та імпорт продуктів під брендами Evian та Alpro. Також обмежують роботу з російським ринком, користувачами та замовниками виробник техніки Toshiba, криптобіржа Binance, японська торгова компанія Marubeni та видавець коміксів Marvel.

В Росії розпочався і процес «підбору» кинутих активів компаніями, які не нехтують працювати з агресором. AB InBev Efes може купити заводи «Балтика» Carlsberg Group, яка припинила працювати в країні, а китайські енергетичні держкомпанії Cnooc, CNPC та Sinopec Group можуть купити частку Shell у нафтогазовому проекті «Сахалін-2».

Втім, масового бажання залишатися в РФ у компаній немає, зокрема через щоденну появу нових санкцій. Наприклад, китайська UnionPay заборонила випускати свої картки російським підсанкційним банкам через побоювання вторинних санкцій, а криптобіржа Binance обмежила доступ російським користувачам після заборон США та ЄС для боротьби з обходом санкцій через операції з криптовалютою.

Санкції обмежують і експортні можливості Росії. Британія заборонила ввозити до країни деякі товари та підняла на 35% ввізне мито для імпорту з РФ та БР. США слідом за Євросоюзом заборонили російським суднам заходити в американські порти. Приклад роботи останньої санкції вже продемонструвала Греція. Країна заарештувала нафтовий танкер під російським прапором, який через шторм пришвартувався біля одного з островів країни.

Арешт танкера – не єдина проблема енергетичного сектору, ключового для економіки агресора. На жаль, поки не прийняте рішення про ембраго для російських енергоресурсів, але країни потроху готуються до скорочення та відмови від імпорту з РФ. Німеччина планує до літа наполовину знизити імпорт російської нафти, до кінця року від неї відмовитись, а потім поступово відмовлятися від газу. Франція заявила, що готова відмовитися від російського газу та наполягати на ембарго російських енергоресурсів. Вже навіть японський нафтопереробник Eneos Holdings припиняє імпорт російської нафти Тому не дивно, що російські нафтові компанії повідомляють про скорочення нафтопереробки через проблеми з експортом та логістикою.

Російські компанії не полишають і фінансові проблеми. Все більше компаній з РФ стають на прямий шлях до дефолту. Тільки за три дні Россільгоспбанк не виплатив відсотки за доларовими кредитами через санкції Великої Британії. Раніше так само не зміг провести оплати один з ключових банків ВТБ і виплатив купон за доларовими євробондами в рублях. Тож відлік 30 днів до технічного дефолту гіганта банківського ринку агресора пішов.