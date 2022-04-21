СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
Бійці королівської бригади знищили біля Попасної "вагнерівців"
Бійці королівської бригади знищили біля Попасної "вагнерівців"
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
ГоловнаПолітика

​Зеленський на брифінгу з прем'єрами Іспанії та Данії: працюємо над посиленням санкційного тиску

Президент України на спільному з гостями брифінгу заявив, що потрібні такі санкції, після яких "російські військові відчували себе погано".

​Зеленський на брифінгу з прем'єрами Іспанії та Данії: працюємо над посиленням санкційного тиску
Фото: Пресслужба ОПУ

Україна спільно з Данією та Іспанією домовилися далі працювати над посиленням санкційного тиску на Росію.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єрами Іспанії Педро Санчесом та Данії Метте Фредеріксен.

"Цей тиск має посилюватися доти, доки агресія з боку РФ не зупиниться. І дуже хочеться, щоб всі ці санкції (і тут ми з партнерами одної думки) ... були глибокі, реально дієві, щоб їх реально відчувала Росія. Щоб РФ, щоб російські військові відчували себе після таких санкцій погано", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що обмеження повинні бути жорсткі.

"Якщо запроваджувати SWIFT (відключення РФ від сервісу - Ред.), то по всіх банках. Не просто піднімати питання щодо обмеження енергопостачання або постачання енергоресурсів з РФ в Європу, а конкретно запровадити ембарго - ембарго на нафту, ембарго на газ", - наголосив Президент України.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністри Данії та Іспанії відвідали Київ та Бородянку.

США розширили список громадян і компаній РФ, які підпадають під санкції. Напередодні Президент Володимир Зеленський наголосив, що санкції проти країни-агресорки Росії мають довести, що немає альтернативи миру.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також