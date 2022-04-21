​Зеленський на брифінгу з прем'єрами Іспанії та Данії: працюємо над посиленням санкційного тиску

Президент України на спільному з гостями брифінгу заявив, що потрібні такі санкції, після яких "російські військові відчували себе погано".

Україна спільно з Данією та Іспанією домовилися далі працювати над посиленням санкційного тиску на Росію.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єрами Іспанії Педро Санчесом та Данії Метте Фредеріксен.

"Цей тиск має посилюватися доти, доки агресія з боку РФ не зупиниться. І дуже хочеться, щоб всі ці санкції (і тут ми з партнерами одної думки) ... були глибокі, реально дієві, щоб їх реально відчувала Росія. Щоб РФ, щоб російські військові відчували себе після таких санкцій погано", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що обмеження повинні бути жорсткі.

"Якщо запроваджувати SWIFT (відключення РФ від сервісу - Ред.), то по всіх банках. Не просто піднімати питання щодо обмеження енергопостачання або постачання енергоресурсів з РФ в Європу, а конкретно запровадити ембарго - ембарго на нафту, ембарго на газ", - наголосив Президент України.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністри Данії та Іспанії відвідали Київ та Бородянку.

США розширили список громадян і компаній РФ, які підпадають під санкції. Напередодні Президент Володимир Зеленський наголосив, що санкції проти країни-агресорки Росії мають довести, що немає альтернативи миру.