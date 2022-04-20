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​Корнієнко: 2-3 нардепи Верховної Ради незаконно залишили територію Україну

Усі інші парламентарі, які перебувають за кордоном, працюють у робочих відрядженнях.

​Корнієнко: 2-3 нардепи Верховної Ради незаконно залишили територію Україну
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

Два-три нардепи Верховної Ради незаконно залишили територію України.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

«Є інформація, що за межами (України) знаходяться 2-3 депутати. Які, як то кажуть, позастатутним способом покинули країну, нас не попередили. І дійсно ми можемо вважати їх депутатами-втікачами. Але більшість депутатів перебуває на місці», — заявив він.

За його словами, всі інші депутати перебувають за кордоном на законних підставах.

«Наприклад, у відрядженнях. Сьогодні велика делегація рушила в Естонію. Звідти вони шлють нам новини. Завтра парламент Естонії буде голосувати постанову про визнання геноциду в Україні. Це буде за присутності наших парламентарів», — додав він.

Віцеспікер анонсував, що наступного тижня відбудеться засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

«Наша потужна делегація буде їхати в ПАРЄ, будуть відстоювати там дуже важливі акти, які зараз відпрацьовуються. Щодо визнання геноциду, щодо тих речей, які пов'язані із санкціями та з фінансовими речами. Тобто вся ця дискусія ведеться зараз з лідерами», — наголосив він.

Нагадаємо, 15 березня Корнієнко повідомив, що близько 20 народних депутатів утекли з України від початку вторгнення Росії. Того ж дня працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки в низки народних депутатів від фракції "Опозиційна платформа – За життя", які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України. У них вилучили зброю.

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