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Зеленський вніс до Ради законопроєкт про продовження дії воєнного стану

Тексту документа на сайті парламенту наразі нема.

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про продовження дії воєнного стану
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту проєкт закону про продовження дії воєнного стану. Документ зареєстровано за №7300, свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Тексту документа на сайті парламенту наразі нема. Зазначається лише, що законопроєкт одержано Верховною Радою і його передано на розгляд керівництву.

Як відомо, воєнний стан в Україні було запроваджено вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення. "За" проголосували 300 народних депутатів.

Після цього Рада продовжила воєнний стан ще на 30 днів.

Відповідно до закону про воєнний стан, на території країни може бути запроваджено обов'язкову трудову повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантську годину, заборону на торгівлю зброєю і алкоголем, заборону на масові заходи і страйки, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборону військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

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