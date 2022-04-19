"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
У Львові пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами (ОНОВЛЕНО)
У Львові пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами (ОНОВЛЕНО)
Львів сьогодні обстріляли, попередньо, з Каспійського регіону, – Козицький
Львів сьогодні обстріляли, попередньо, з Каспійського регіону, – Козицький
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Розвідка оприлюднила дані трьох військових, що належать до найвищого командного складу армії РФ
Розвідка оприлюднила дані трьох військових, що належать до найвищого командного складу армії РФ
Унаслідок удару по Львову сім людей загинули, одинадцять зазнали поранень (оновлено)
Унаслідок удару по Львову сім людей загинули, одинадцять зазнали поранень (оновлено)
Близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" знаходяться у госпіталі, де ще 300 - невідомо, - російські розслідувачі
Близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" знаходяться у госпіталі, де ще 300 - невідомо, - російські розслідувачі
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
На Чернігівщині чоловік, незважаючи на оточення, самотужки відбив напад окупантів і врятував селище
На Чернігівщині чоловік, незважаючи на оточення, самотужки відбив напад окупантів і врятував селище
ГоловнаСуспільствоВійна

На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова

"На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь".

На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
Фото: Facebook/ Національна гвардія України

Строковик Нацгвардії збив ворожий безпілотний літальний апарат, використавши лише свою штатну зброю АК-74.

Про це повідомили на Facebook-сторінці НГУ.

"Я отримав інформацію від командира про те, що в нашу зону залетів ворожий безпілотний апарат. Потім я почув звук, а далі й саму ціль. На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому він уже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене лишалось ще кілька патронів. Стрельнув - і цей безпілотник вже колом пішов донизу, а далі я почув вибух!" - розповідає гвардієць на псевдо Клапан.

Фото: Facebook/Національна гвардія України

Фото: Facebook/ Національна гвардія України

Фото: Facebook/ Національна гвардія України

Фото: Facebook/ Національна гвардія України

У Нацгвардії кажуть - за характеристиками, збитий БпЛА міг передавати відео на відстань до 120 км. 

Нагадаємо, сьогодні над Одесою українські захисники знищили ще один ворожий безпілотник.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 158 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також