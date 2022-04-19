"На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь".

Строковик Нацгвардії збив ворожий безпілотний літальний апарат, використавши лише свою штатну зброю АК-74.

Про це повідомили на Facebook-сторінці НГУ.

"Я отримав інформацію від командира про те, що в нашу зону залетів ворожий безпілотний апарат. Потім я почув звук, а далі й саму ціль. На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому він уже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене лишалось ще кілька патронів. Стрельнув - і цей безпілотник вже колом пішов донизу, а далі я почув вибух!" - розповідає гвардієць на псевдо Клапан.

Фото: Facebook/Національна гвардія України

Фото: Facebook/ Національна гвардія України

Фото: Facebook/ Національна гвардія України

Фото: Facebook/ Національна гвардія України

У Нацгвардії кажуть - за характеристиками, збитий БпЛА міг передавати відео на відстань до 120 км.

Нагадаємо, сьогодні над Одесою українські захисники знищили ще один ворожий безпілотник.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 158 БпЛА оперативно-тактичного рівня.