10 головних законів першого місяця війни: як ми будемо жити далі

За перший місяць війни у Верховній Раді депутати зареєстрували 132 законопроєкти. Також за цей час у парламенті ухвалили 69 законів . У період воєнного стану правила, за якими нам потрібно буде жити, кардинально змінилися.

Інститут законодавчих ідей проаналізував нове законодавство та обрав 10 серед найбільш актуальних законів, які відповідають на питання:

як компенсувати збитки і змусити заплатити всіх винних у злочинах путінського режиму?

як підтримати наших захисників на передовій і звичайних українців, які щодня живуть під обстрілами?

як покарати тих, чиї руки у крові невинних людей?

Більшість прийнятих законів ще два місяці тому вважалися б нам чимось нереальним: одні - мрією, інші - страшним сном. Але сьогодні це наша буденність. Ось короткий виклад того, як ми всі будемо жити далі.

ЯК УКРАЇНА ЗМУСИТЬ РФ ПЛАТИТИ ЗА ВІЙНУ?

Через російську агресію Україна вже втратила до 600 млрд дол. Це близько 4 річних ВВП України. Щодня сума збитків продовжує зростати. На фоні цих втрат Україна прийняла закон, яким запровадила можливість конфіскувати активи РФ як держави - підприємств РФ, у яких вона засновник чи бенефіціар або прямо чи опосередковано має частку в статутному капіталі.

І це добре. Але зважаючи на те, що таких компаній в Україні не так багато, їхня конфіскація не покриє і 0,08% від суми завданих збитків.

Тому наступним кроком парламент прийняв додатковий закон, який був спрямований уже на будь-якого росіянина за паспортом і "нутром" (який підтримує війну). Зокрема, за новими правилами, конфіскувати майно за рішенням РНБО можна буде у:

Громадян Російської Федерації (крім тих, які воюють за Україну); Фізичних осіб, які не є громадянами РФ (у тому числі українців), але мають найбільш тісний зв'язок з РФ, проживають або займаються там основною діяльністю; Юридичних осіб, які перебувають на території України, засновником (кінцевим бенефіціаром) яких прямо чи опосередковано є РФ або згадані фізичні особи. Будь-які фізичні або юридичні особи (незалежно від громадянства, здійснення основної діяльності тощо), що постійно перебувають за межами України або на тимчасово окупованій території України, які:

- публічно заперечують чи підтримують здійснення збройної агресії Російської Федерації проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України,

- які не зупинили чи не припинили здійснення своєї економічної діяльності на території Російської Федерації під час війни Росії проти України.

Тобто перелік дуже широкий. Юридично туди потрапляє кожен росіянин і велика група неросіян з антиукраїнською позицією та бізнесом у РФ. Фактично ж процедура виглядає так, ніби цілитися будуть у великий бізнес та українських олігархів типу Медведчука.

Але цього закону ще не підписав Президент. Однією з причин можуть бути ризики, які створює обрана модель конфіскації. Відсутність судового контролю за позбавленням права власності в потенційно необмеженого кола осіб може призвести до масових оскаржень таких рішень у Європейському суді з прав людини. Ба більше, замість мільярдів на відновлення країни є ризик платити компенсації завданих збитків “бідним” російським олігархам. Альтернативний підхід, який зараз обговорюється в парламенті - законопроєкт 7194, який пропонує використати інструмент санкцій і конфіскації через суди. Який би інструмент не був обраний - наша ціль полягає в отриманні максимальної суми активів тих осіб, які роками заробляли на українцях, підтримуючи війну проти них.

ЯК ПОЛЕГШИЛИ ЖИТТЯ УКРАЇНЦЯМ?

Звісно, погіршити життя росіянам - непогана ідея. Однак лише цього замало. Через російське вторгнення прогноз падіння ВВП України у 2022 році складе 45%. Низка законів була спрямована на те, щоб полегшити життя українців під обстрілами, а також стимулювати бізнес, який працює в тилу.

Податки по-новому: хто платитиме менше

Однією з перших сфер, яку потрібно було перевести на воєнні рейки, стали податки. Так, депутати ухвалили закон про зміни до Податкового кодексу щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану.

Що зміниться?

Для всіх суб’єктів, без обмежень на дохід, поширюється спрощена система оподаткування, що діє під час війни (2% сплата єдиного податку). Податки, що були сплачені до переходу на цю систему, враховуються в майбутні податкові періоди після закінчення війни.

Податкові органи на період війни здійснюють контроль за цінами і ціноутворенням, щоправда, санкції накладає Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба), як і до війни. Причому підставою для перевірки може бути навіть заява покупця.

На період війни від сплати податку на додану вартість (далі ПДВ) і ввізного мита звільняються оптичні прилади для слідкування, рації, розвідувально-сигнальна апаратура, безпілотники, метеостанції, броньовані автомобілі, якщо кінцевим отримувачем є ЗСУ, МОУ, ТрО тощо. Окремо броньовані автомобілі для цих потреб звільняються від оподаткування також і акцизним податком.

Доступні євробляхи та нерухомість без податків

Ще одним кроком на підтримку українців став закон, який скасовує податок на нерухомість, ПДВ, акцизний податок та ввізне мито для автомобільного, вантажного та пасажирського транспорту.

Що це означає?

Евакуація громадян, доставлення гуманітарних вантажів і допомоги Збройним силам України – це лише невеликий перелік тих дій, що зараз відбуваються з використанням автомобілів. Це дозволить придбати транспортні засоби для вищевказаних цілей, а заощаджені кошти спрямувати на інші важливі потреби. Це пожвавить ринок, прискорить та спростить доставку автомобілів на військові потреби. На придбання авто для негуманітарних цілей це послаблення також поширюється. Економія буде суттєвою.

Митне оформлення триватиме щонайдовше годину (після подання попередньої митної декларації), ввізне мито не сплачується. Заходи контролю не проводяться (залишається право на постмитний контроль). Усе це повинно стимулювати швидкий обіг товарів і доставлення їх до місця призначення в найкоротший можливий строк.

Також цей закон скасовує податок на нерухомість. Його можна буде не платити два роки. Це стосується не тільки житлової, а і нежитлової нерухомості. Попри те, що у 2021 році війна тривала виключно на сході України, розуміння того, що є нерухомість у зоні ведення бойових дій, яка просто знищена, несплата податку і за цей рік є кроком підтримки громадян. Тобто щоб люди не платили за те, що могло вже бути зруйновано. Також ці зміни можуть допомогти бізнесу швидше відновити свою діяльність.

Не податком єдиним: як можна стати мільйонером під час війни

Чудова нагода заробити з’явилася з ухваленням закону “Про встановлення винагород за добровільно передану Збройним силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора”.

Хто матиме право на винагороду?

Отримати винагороду за передану ЗСУ техніку зможуть:

військовослужбовці Російської Федерації;

військовослужбовці Збройних сил України;

громадяни України.

Окрім того, окупанти, які вирішили передати техніку, на свою вимогу матимуть право на:

збереження в таємниці факту передачі бойової техніки;

отримання нових документів з новими даними;

безпеку їхнього перебування на території України;

створення умов для виїзду до третьої безпечної країни.

Скільки заплатять за ворожу техніку?

Винагороду виплачуватимуть за добровільно передану Збройним силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Це значить, що російський солдат за зданий під час бою БМП грошей не отримає, так само як і український фермер, який здасть залишений на полі напівспалений танк. Водночас як і хто буде визначатися рівень придатності переданої бойової техніки, у Законі не вказано. Як працюватиме процедура виплат, поки що достеменно також не відомо, але податок у розмірі 18% та військовий збір 1,5% з такого доходу таки доведеться сплатити.

ЗА ЩО БУДЕМО І НЕ БУДЕМО КАРАТИ?

Аби заробити на російському танку, спочатку потрібно звільнити його від тимчасових користувачів. І це робота не з легких. Ба більше, вона передбачає заподіяння шкоди і людям, і майну, за яку зазвичай настає відповідальність.

Новий закон про так званий бойовий імунітет звільняє від кримінальної відповідальності будь-кого за застосування зброї і нанесення шкоди життю, здоров'ю агресора, незалежно від того, чи можна було уникнути зіткнення і чи була можливість звернутися до ЗСУ.

Закон звільняє від відповідальності не лише за безпосереднє завдання шкоди агресору, а й за похідні діяння. Тому особа не буде підлягати відповідальності, наприклад, якщо для ліквідації агресора довелося застосувати гранату, від вибуху якої було знищено приватний автомобіль.

Але таке звільнення від відповідальності не є загальною індульгенцією та не дає права стріляти в будь-кого. Метою таких дій має бути винятково необхідність відсічі та стримування збройної агресії РФ або агресії іншої країни. Ба більше, відповідальність таки настане, якщо діяння, яке явно не відповідає небезпечності агресії або обстановці відсічі та стримування, не було необхідним для досягнення значної суспільно корисної мети в конкретній ситуації та створило загрозу для життя інших людей. Йдеться про, наприклад, жбурляння вибухівки у натовп цивільних або атомну електростанцію.

Крім того, закон звільняє посадовців, військових і командування від відповідальності за “помилки”.

Серед таких помилок військових - втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна, наслідки застосування збройної та іншої сили, настання яких з урахуванням розумної обачності неможливо було передбачити під час планування та виконання таких дій (завдань) або які охоплюються виправданим ризиком.

Серед таких помилок чиновників - рішення, дії чи бездіяльність, негативні наслідки яких неможливо було передбачити або які охоплюються виправданим ризиком, якщо такі діяння були необхідні для відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту.

Не вважаються помилками катування, порушення правил війни, невиправдані ризики та наслідки, які не були “розумно обачними”. Словом, вирішувати будуть у кожному окремому випадку. Як висновок - вбивати ворога можна, а вбивати українців і красти гроші - ні.

Як каратимуть тих, хто вкрав гуманітарну допомогу?

Хочеш заробити на війні - будь готовий сісти років на сім. Відповідно до нового закону, про таку відповідальність йдеться, якщо вартість украденої під час війни допомоги чи пожертв перевищує 434 175 грн.

Відповідальність застосовується в разі

продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги,

використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги,

укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку.

На крадіїв чекає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Ба більше, у порушника буде конфісковане усе його майно, а не лише вартість украденого.

Крім того, попри те, що поріг у 434 175 грн є достатньо високим, це не означає, що особу не можна буде притягнути до іншої відповідальності за іншими статтями. А за крадіжку гуманітарки Миколаєва є ризик “голим роздавати гуманітарку в гарячих точках”.

Підсудне “блогерство”

Одне фото чи повідомлення може стати причиною загибелі десятків людей. Російські окупанти за таке розстрілюють. Україна ж каратиме тюрмою до 8 років тих "блогерів", які публікують і розповсюджують інформацію про розташування, переміщення чи напрям руху техніки ЗСУ, військових формувань. Це питання регулює закон, яким передбачено позбавлення волі на строк:

від 3 до 5 років – за розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України або без отримання його письмового дозволу;

від 5 до 8 років – за розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших військових формувань України за тих самих умов;

від 8 до 12 років – те саме, але за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації РФ, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

Якщо через ваше фото було обстріляно позиції армії і бодай одна людина померла - йдеться про найсуворішу відповідальність. Достатньо складно буде довести, що саме ваше фото спричинило ці наслідки. Водночас навіть якщо цього досягнути не вдасться - ті самі 8 років можна отримати лише за факт такої публікації. Трагічні події обстрілів Києва і не тільки підтвердили наслідки таких необдуманих дій. Якщо ж дії були свідомими - може йтися про державну зраду. Відповідальність за яку варіюється між 15 роками ув'язнення та довічним.

Як каратимуть колаборантів і як ним не стати?

Окреме місце в пеклі і найбільша в Кримінальному кодексі стаття вже чекає для тих, хто працює на ворога. Верховна Рада ухвалила два закони, які покликані карати колаборантів - кримінальну відповідальність і політичну.

За що каратимуть?

Стаття 111-1 КК «Колабораційна діяльність», яка є найбільшою статтею за обсягом і складається з 8 частин і примітки.

Стаття передбачає багато діянь, вчинення яких буде розцінюватися як колабораційна діяльність і виходить далеко за діяльність у політичному житті. За що будуть карати?

По-перше, публічне заперечення здійснення збройної агресії проти України. Наприклад, якщо навіть ваш колега писатиме, що Росія не веде ніякої війни, а проводить операцію “освобождения”, це є підставою для повідомлення в органи безпеки. Це стосується і публічних закликів до підтримання рішення, дій держави-агресора, збройних формувань, окупаційної адміністрації, до співпраці з ними, до невизнання поширення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями України, до проведення незаконних виборів, референдумів на тимчасово окупованій території.

Незважаючи на те, що у примітці розкривається зміст низки понять (публічні заклики, заходи політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності), деякі норми сформовані недостатньо чітко, що може ускладнити їхнє застосування. Наприклад, неможливо однозначно визначити, що вважатиметься публічними закликами до співпраці з державою-агресором та чи будуть каратися, приміром, публічні заклики до співпраці в обміні полоненими.

По-друге, колабораційною діяльністю вважається і економічна допомога та співпраця з ворогом. Передання матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням. Провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади.

По-третє, воєнно-політична співпраця. Добровільне зайняття посад в окупаційних органах. Наприклад, робота в “народній поліції” окупаційної влади. Або організація незаконних виборів чи референдумів, участь у незаконних збройних формуваннях тощо.

Як каратимуть?

Залежно від тяжкості скоєного, на колаборантів чекають штраф, виправні роботи, арешт, конфіскація майна та позбавлення волі від 3 років до довічного ув'язнення.

На підприємства, які займалися колабораційною діяльністю, чекають штрафи, конфіскація та ліквідація.

Про політичну кар’єру, на щастя, також можна буде забути. Колаборантам з не знятою або не погашеною судимістю заборонятиметься бути кандидатами на місцевих виборах, членами виборчих комісій, виступати офіційними спостерігачами та довіреними особами кандидатів тощо.

Також колаборанти будуть обмежені в доступі до військової служби та державної таємниці.

Діяльність організацій, уповноважені особи яких здійснювали колабораційну діяльність, може бути заборонена у судовому порядку. Йдеться про діяльність політичної партії, громадського об'єднання, релігійної чи благодійної організації, профспілки.

Ускладнити практичну реалізацію цих положень може те, що у профільних законах відсутні визначення поняття «уповноважених осіб». Наприклад, у політичних партій немає уповноважених осіб, вони призначаються тільки на час виборчого процесу.

На відміну від більшості вищеперелічених законів, вчасне прийняття такого закону могло б не допустити багатьох втрат, яких зазнає Україна зараз.