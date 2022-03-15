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Зеленський підписав закон про криміналізацію співпраці з Росією, – Корнієнко

Закон про ліквідацію політичних партій, представники якої є колаборантами, також підписано Зеленським. 

Зеленський підписав закон про криміналізацію співпраці з Росією, – Корнієнко
Фото: Офіс президента України

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко повідомив, що президент уже підписав закон про криміналізацію колабораціонізму.

Про це він зазначив під час телемарафону 15 березня, пише "РБК-Україна"

"Закон про колабораціонізм підписаний вже президентом, за моєю інформацією, буде опублікований", –заявив Корнієнко.

Мова йде про два закони, що стосуються колабораційної діяльності – №5143 та №5144.

5144 доповнює статтю 111 Кримінального кодексу (державна зрада) відповідальністю за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією або її збройними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській та трудовій сферах.

Це буде каратися позбавлення волі до 15 років, обмеження доступу до зайняття посад у державній та місцевій владі. 

5143 дозволяє ліквідувати політичні партії, уповноважені особи яких були засуджені за колабораціонізм. Це стосується і юридичних осіб.

Нагадаємо, відповідні закони були ухвалені парламентом на початку березня. За даними Корнієнка, з країни втекли 20 парламентарів. Корнієнко не назвав прізвищ депутатів-утікачів. Лише зауважив, що ці депутати і раніше мали колабораціоністську позицію.

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