Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і приватний будинок (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і приватний будинок (оновлено)
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
ППО збила ракету над Києвом, уламки впали на будинок на Куренівці (оновлено)
ППО збила ракету над Києвом, уламки впали на будинок на Куренівці (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
ГоловнаСуспільствоВійна

Вінниччину зранку обстріляли ракетами

Голова ОДА закликав всіх, хто має відповідне озброєння, збивати ворожі ракети. 

Вінниччину зранку обстріляли ракетами
Фото: facebook.com/borzov.s.s

Вінницьку область уранці 15 березня обстріляли ракетами. За словами голови ОДА Сергія Борзова, постраждалих нема, ракета не влучила в будівлі.

"До речі, про «надсучасну» ракету, яку наші збили два дні тому. Її збили звичайним кулеметом", – повідомив він.

Борзов закликав усіх, хто має з чого збивати російські ракети, робити це. 

"Летять вони невисоко – майже завжди в один і той самий час", – зазначив голова ОДА Вінниччини.

Нагадаємо, 6 березня ворог випусти по Вінниці 8 ракет. Тоді президент Володимир Зеленський укотре закликав світ закрити небо. Зеленський наголосив – якщо світові партнери не закриють небо чи хоча б не дадуть літаки, щоб українці самі обороняли, це означатиме, що вони також хочуть, щоб нас повільно убивали. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також