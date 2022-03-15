Вінниччину зранку обстріляли ракетами

Вінницьку область уранці 15 березня обстріляли ракетами. За словами голови ОДА Сергія Борзова, постраждалих нема, ракета не влучила в будівлі.

"До речі, про «надсучасну» ракету, яку наші збили два дні тому. Її збили звичайним кулеметом", – повідомив він.

Борзов закликав усіх, хто має з чого збивати російські ракети, робити це.

"Летять вони невисоко – майже завжди в один і той самий час", – зазначив голова ОДА Вінниччини.

Нагадаємо, 6 березня ворог випусти по Вінниці 8 ракет. Тоді президент Володимир Зеленський укотре закликав світ закрити небо. Зеленський наголосив – якщо світові партнери не закриють небо чи хоча б не дадуть літаки, щоб українці самі обороняли, це означатиме, що вони також хочуть, щоб нас повільно убивали.