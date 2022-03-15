Він отримував дзвінки від вищого керівництва ворожої армії.

Служба безпеки України затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За допомогою цього колаборанта ворог:

анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;

розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;

передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.

СБУ встановила, що за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.

Наразі колаборанта затримано, в нього вилучено все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.

“Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців”, – додали у СБУ.

Нагадаємо, в Україні обмежено розмови з українських сім-карток у Росію.