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СБУ затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні

Він отримував дзвінки від вищого керівництва ворожої армії.

Служба безпеки України затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За допомогою цього колаборанта ворог:

  • анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;
  • розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;
  • передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.

СБУ встановила, що за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.

Наразі колаборанта затримано, в нього вилучено все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.

“Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців”, – додали у СБУ.

Нагадаємо, в Україні обмежено розмови з українських сім-карток у Росію.

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