Служба безпеки України затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За допомогою цього колаборанта ворог:
- анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;
- розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;
- передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.
СБУ встановила, що за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.
Наразі колаборанта затримано, в нього вилучено все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.
“Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців”, – додали у СБУ.
Нагадаємо, в Україні обмежено розмови з українських сім-карток у Росію.