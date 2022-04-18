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"Це просто марнування часу", – прем'єр Італії про розмови з Путіним про мир

"Жах війни, з її різаниною, з тим, що вони зробили з дітьми та жінками, зовсім не залежить від слів та телефонних дзвінків".

"Це просто марнування часу", – прем'єр Італії про розмови з Путіним про мир
Маріо Драгі
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що вести телефонні розмови про війну з Володимиром Путіним марно, оскільки вони не призводять до жодного результату.

Про це Драгі сказав в інтерв’ю Corriere Della Sera.

"У телефонній розмові я сказав йому [Путіну], що дзвоню, щоб поговорити про мир. Я запитав його: "Коли ви зустрічаєтеся з Зеленським? Тільки ви двоє можете вирішувати питання". Він відповів: "Час ще не настав". Я наполягав: "Прийміть рішення про припинення вогню". І знову: "Ні, час ще не настав". Потім він пояснив мені про оплату за газ у рублях, яку тоді ще не запровадили. Ми попрощалися і пообіцяли зустрітися за кілька днів.

Потім настав жах Бучі. Я починаю думати, що мають рацію ті, хто говорить, що з ним марно розмовляти, це просто марнування часу. Я завжди захищав Макрона і продовжую стверджувати, що як президент ЄС він має рацію, намагаючись використати всі можливі шляхи діалогу. Але в мене склалося враження, що жах війни, з її різаниною, з тим, що вони зробили з дітьми та жінками, зовсім не залежить від слів та телефонних дзвінків".

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