​Молдова не хоче продавати Україні літаки МіГ-29, хоча сама їх не використовує, - ЗМІ

Київ попросив про продаж ще в перші дні повномасштабного вторгнення РФ.

Офіційний Кишинів відмовився продавати Україні винищувачі МіГ-29, пояснивши це тим, що "не хоче дратувати росію".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"За офіційною інформацією, літаки знаходяться в справному стані, але давно не піднімалися в повітря. При цьому молдавська влада кілька разів оголошувала тендер на їх продаж, але жоден з них не увінчався успіхом", – йдеться в повідомленні.

За даними видання, Кишинів володіє шістьма Міг-29 – спочатку їх було 30, але більшість із них придбали США фактично одразу після здобуття Молдовою незалежності.

Нагадаємо, Молдова звинуватила РФ у спробі завербувати своїх громадян на війну.