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​Молдова не хоче продавати Україні літаки МіГ-29, хоча сама їх не використовує, - ЗМІ

Київ попросив про продаж ще в перші дні повномасштабного вторгнення РФ.

​Молдова не хоче продавати Україні літаки МіГ-29, хоча сама їх не використовує, - ЗМІ
МіГ-29
Фото: ukroboronprom.com.ua

Офіційний Кишинів відмовився продавати Україні винищувачі МіГ-29, пояснивши це тим, що "не хоче дратувати росію".

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"За офіційною інформацією, літаки знаходяться в справному стані, але давно не піднімалися в повітря. При цьому молдавська влада кілька разів оголошувала тендер на їх продаж, але жоден з них не увінчався успіхом", – йдеться в повідомленні.

За даними видання, Кишинів володіє шістьма Міг-29 – спочатку їх було 30, але більшість із них придбали США фактично одразу після здобуття Молдовою незалежності.

Нагадаємо, Молдова звинуватила РФ у спробі завербувати своїх громадян на війну.

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