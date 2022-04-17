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У Бухаресті люди простестують проти російських воєнних злочинів

Жінки вийшли на акцію в сукнях, що символізують звірства окупантів

У Бухаресті люди простестують проти російських воєнних злочинів
Фото: Посольство України в Румунії

Вихідними у Бухаресті люди простестували проти російських воєнних злочинів. Про це повідомляє українське посольство в Румунії.

"Учасниці вийшли в білих сукнях із червоними плямами, що символізують звірства загарбників по відношенню до мирного населення України, передовсім жінок і дітей", - йдеться у повідомленні.

Фото: Посольство України в Румунії

Фото: Посольство України в Румунії

Фото: Посольство України в Румунії

Нагадаємо, Міноборони РФ знову погрожує завдати ударів по "центрах прийняття рішень", серед яких - Київ.

Наразі на території Київської, а також Чернігівської областей російських підрозділів немає – їх частково вибили, частково вони відійшли самі. Ці підрозділи перекинути на схід України. в Міноборони вважають, що питання наступу на столицю залежить від бойових дій в Донецькій і Луганській областях.

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