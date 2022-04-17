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На Донеччині та Луганщині українські військові відбили дванадцять ворожих атак

Загалом, протягом тижня, сили ООС знищили більше тридцяти ворожих танків і пʼять вертольотів.

На Донеччині та Луганщині українські військові відбили дванадцять ворожих атак
Фото: пресцентр Військово-морських сил ЗСУ

На Донеччині та Луганщині українські військові відбили дванадцять ворожих атак. Про це повідомляє Операція обʼєднаних сил.

"Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема українські захисники знищили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки противника", - йдеться у повідомленні.

Зокрема зазначається, що українські захисники збили 2 вертольоти Мі-24 та один безпілотник "Орлан-10".

Загалом протягом тижня угрупування ООС знищили більше тридцяти російських танків та більше 20 артилерійських систем. Також було ліквідовано 61 одиницю броньованої та 51 одиницю автомобільної техніки, пʼять вертольотів, 17 безпілотних літальних апаратів, та дві російські крилаті ракети.

Нагадаємо, що Збройні сили України оприлюднили відео знищення російської техніки на Луганщині. У Попасній військовослужбовці 24 ОМБр імені короля Данила з ПТРК потрапили у ворожий танк.

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