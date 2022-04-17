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ОТУ "Схід" повідомило про п'ять відбитих атак окупантів і знищення 60 загарбників

Росіяни понесли втрати і в техніці.

ОТУ "Схід" повідомило про п'ять відбитих атак окупантів і знищення 60 загарбників
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Оперативно-тактичне угрупованні "Схід" повідомило, що українським бійцям вдалося відбити п'ять атак окупантів. В результаті загинуло 60 загарбників.

Як ідеться в повідомленні на Facebook-сторінці ОТУ "Схід", українські військові знищили техніку окупантів.

Серед втрат російських загарбників:

Нагадаємо, упродовж 16 квітня військові угруповання Обʼєднаних сил відбили десять ворожих атак у Донецькій та Луганській областях.

За даними Генштабу від 17 квітня, на Донецькому і Таврійському напрямках загарбники активізували бойові дії.

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