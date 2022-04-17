ОТУ "Схід" повідомило про п'ять відбитих атак окупантів і знищення 60 загарбників

Оперативно-тактичне угрупованні "Схід" повідомило, що українським бійцям вдалося відбити п'ять атак окупантів. В результаті загинуло 60 загарбників.
Як ідеться в повідомленні на Facebook-сторінці ОТУ "Схід", українські військові знищили техніку окупантів.
Серед втрат російських загарбників:
- танків – 1;
- БМП – 2;
- МТЛБ – 2;
- артилерійських систем – 3;
- АТ – 3;
- вертольотів – 1.
Нагадаємо, упродовж 16 квітня військові угруповання Обʼєднаних сил відбили десять ворожих атак у Донецькій та Луганській областях.
За даними Генштабу від 17 квітня, на Донецькому і Таврійському напрямках загарбники активізували бойові дії.