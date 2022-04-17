Голова Запорізької РДА заявив, що його сина викрали окупанти

Це сталося на блокпосту у Василівці.

Голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк повідомив, що на блокпосту у Василівці його сина викрали російські окупанти.

Про це він повідомив у коментарі "Укрінформу".

"Це сталося 8 квітня о 11:22 на блокпосту у Василівці. Мій 16-річний син їхав в машині з двома знайомими жінками та трьома малолітніми дітьми. Всі їхали до Запоріжжя. Колону автомобілів зупинили російські військові та почали підходити до кожної аби перевірити, хто та куди їде. Вони побачили в мого сина телефон та витягли його з машини", - розповів Буряк.

За його словами, машину тримали на блокпосту три години, потім всіх відпустили, окрім 16-річного Влада. Знайомі розповіли, що вони благали відпустити хлопця.

“В них (військових - ред.) є планшети і вони знайшли, що я є батьком хлопця. Весь цей час ми намагалися вирішити питання самостійно, але не вийшло”, - наголосив голова РДА.

Нагадаємо, раніше голова Запорізької ОВА повідомив про сотні викрадених осіб. Серед них – посадовці, політики, журналісти, освітяни.