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Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, як за 8 років у Сирії, – The Economist

"Українська протитанкова зброя чинила серйозний опір просуванню Росії на Півночі та Сході країни".

Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, як за 8 років у Сирії, – The Economist
Фото: ДПСУ

Україна, незважаючи на чисельну та технічну перевагу противника, за 24 години завдала Росії більше втрат, ніж російська армія зазнала за вісім років боїв у Сирії.

Про це повідомляє The Economist.

Видання зазначає, що українська протитанкова зброя чинила серйозний опір просуванню Росії на Півночі та Сході країни.

"Комусь це може здатися дивним. На папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапуру", – зауважує The Economist.

На цю новину відреагував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми на своїй землі і маємо професійну армію, яка знищує ворога щодня. І так буде до нашої перемоги", – наголосив посадовець.

Як повідомляли, станом на ранок 17 квітня Генштаб ЗСУ нарахував близько 20 300 убитих російських солдатів, знищених ЗСУ 2002 ББМ та 165 літаків.

Ще 4 квітня у Генштабі повідомили, що втрати РФ в Україні досягли розмірів інших армій світу. Там наголосили, що "друга армія світу" – перша по втратах.

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