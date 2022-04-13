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РФ продовжує перекидати до України так званих “добровольців" - Генштаб

Противник суттєво зменшив використання авіації. 

РФ продовжує перекидати до України так званих “добровольців" - Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Станом на ранок 13 березня ворог не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Харківській і Запорізькій областях, активно веде повітряну розвідку. Про це повідомляє Генеральний штаб. 

Згідно з повідомленням, до 26 квітня РФ ввела в прикордонних з нашою державою районах і на тимчасово окупованій території Криму так званий жовтий рівень терористичної загрози. Вказані заходи проводяться, імовірно, з метою організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України.

Окупанти продовжують перекидання до України так званих “добровольців”. "Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб. Складається він виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії", - зазначають у Генштабі.

На Сіверському напрямку не виключається утримання в прикордонних з Україною районах Курської області окремих підрозділів для проведення демонстраційних дій з метою сковування наших сил.

На Слобожанському напрямку тривають часткове блокування та артилерійські обстріли міста Харкова. На деяких тимчасово зайнятих територіях ворог вдається до формування підрозділів так званої “народної міліції”. Для виконання зазначених заходів здійснює відповідну роботу.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Веде наступ у районі металургійного комплексу Азовсталь і морського порту.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається захопити окремі населені пункти, успіху не має.

На території Донецької та Луганської областей захисники України за минулу добу відбили шість атак ворога, знищили дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи противника.

Угруповання Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу збило ворожий літак Су-25. Противник суттєво зменшив використання авіації у зв’язку з погодними умовами.

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