Зеленський подякував захисникам Маріуполя, Харкова, Запоріжжя та півдня України

Президент відзначив державними нагородами 419 військовослужбовців ЗСУ, з них 72 – посмертно.

Президент Володимир Зеленський подякував усім героям, які захищають місто Маріуполь, окуповане російськими загарбниками.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення «Азов», 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці «Правого сектору». 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції", - сказав президент.

Зеленський також подякував усім військовим, які борються на сході країни в зоні ООС, які захищають Харків, Харківський регіон, усьому військовому угрупованню, яке захищає Запорізький регіон, захищає південь нашої країни.

"Окремо дякую 92-ій, 93-ій, 95-ій бригадам. Особисто генералу Наєву. І усім безмежно вдячний! Від імені всіх українців", - сказав він.

Президент також додав, що підписав три укази про нагородження державними нагородами 419 військовослужбовців Збройних Сил України. З них 72 – посмертно.

Також державними нагородами відзначені 30 військовослужбовців Головного управління розвідки.

Звання Героя України присвоєно підполковнику Васильєву Дмитру Миколайовичу, командиру ракетного дивізіону 19-ї ракетної бригади. Посмертно.

Нагадаємо, раніше Зеленський наголосив, що для того, щоби ЗСУ могли швидше звільняти від російських окупантів українські міста, зокрема - Маріуполь, необхідно більше зброї, літаків та бронетехніки.