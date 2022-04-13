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Українська ППО з початку війни збила 300 повітряних цілей окупантів, "ювілейним" став штурмовик Су-25

Цілями є: літаки, вертольоти, БпЛА, крилаті та балістичні ракети.

Українська ППО з початку війни збила 300 повітряних цілей окупантів, "ювілейним" став штурмовик Су-25
Место крушения Су-25
Фото: EPA/UPG

За добу, 12 квітня, сили української протиповітряної оборони (ППО) вразили штурмовик Су-25, який став 300 повітряною ціллю, яку вразила ППО ЗСУ з початку з початку війни.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"12 квітня на Сході та Півдні України, де найбільше здійснює авіанальоти російська авіація, спостерігалась не надто сприятлива погода для виконання завдань. Тож інтенсивність польотів ворожої авіації була низькою.Втім це не завадило зенітним ракетним військам Повітряних Сил Збройних Сил України вразити ворожий штурмовик Су-25!А це – 300-та ювілейна ціль зенітних ракетних військ збита із початку широкомасштабного вторгнення рашистів в Україну!", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 12 квітня на півдні українські захисники знищили три ворожих безпілотника та дві артилерійські установки.

11 квітня Збройні сили знищили 7 повітряних цілей.

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