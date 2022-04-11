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11 квітня Збройні сили знищили 7 повітряних цілей

Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника.

11 квітня Збройні сили знищили 7 повітряних цілей
Збитий російський безпілотник
Фото: Facebook/Державна прикордонна служба України

11 квітня зенітно-ракетні підрозділи Повітряних Сил та ППО Сухопутних військ Збройних Сил України знищили сім повітряних цілей російських окупантів. 

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ. Зокрема, були знищені один літак, два вертольоти та чотири безпілотних літальних апарати.

«Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника – патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ», – зазначає Командування Повітряних сил.

Нагадаємо, сьогодні воїни угруповання «Схід» знищили 92 окупантів, один танк та гелікоптер.

Загальні втрати російських окупантів станом на ранок 11 квітня складають 19,5 тис. осіб, 725 танків, 154 літака, 137 гелікоптерів

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