Сьогодні гуманітарними коридорами евакуйовано 4 354 людини

Колони автобусів із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара утримуються окупаційними військами на блокпості в Василівці.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук оприлюднила результати роботи гуманітарних коридорів, які діяли 11 квітня.

Всього за сьогодні евакуйовано 4 354 людини.

Гуманітарними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3 854 людини. З них з Маріуполя – 556 людей.

3 298 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь

Колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара утримуються окупаційними військами на блокпості у Василівці.

"Третій день з боку ФР порушуються домовленості щодо забезпечення проїзду автобусів для евакуації людей з цих міст. Попри це будемо продовжувати прориватись до наших людей", - наголосила Верещук.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасне в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 513 людей. При цьому знову постійно порушувався режим тищі з боку російських окупантів.

Нагадаємо, під час роботи 9 гуманітарних коридорів, які діяли 10 квітня, вдалося евакуювати 2824 українців.

А 9 квітня гуманітарними коридорами вивезли 4532 людини. З Маріуполя до Бердянська власним транспортом та звідти автобусами до Запоріжжя евакуювалися 3425 осіб.