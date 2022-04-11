Понад 8 тис. громадян виявили бажання бути добровольцями-рятувальниками, - ДСНС

Понад 8 тисяч громадян виявили бажання бути добровольцями-рятувальниками.

Про це повідомила Державна служба з надзвичаних ситуацій.

"Більше половини – це Київ і Київська область. І це тільки впродовж 6 днів реєстрації. Така небайдужість вражає і надихає! Численні звернення і дзвінки на кшталт «я зареєструвався, коли вже викличуть працювати?» підтверджують вашу рішучість допомогти людям", - йдеться в повідомленні.

Водночас, в ДСНС зазначили, що органи місцевої влади та самоврядування не в змозі залучити всіх одночасно. Через щільне мінування населених пунктів та екосистем військами РФ, а також наявність численних мін-пасток та замаскованих вибухових пристроїв неможливо швидко розмінувати території для подальшого проведення допоміжних робіт з розбору завалів.

"Україна, на відміну від країни-агресора, цінує життя кожного громадянина. Наші сапери працюють в режимі нон-стоп, щоб забезпечити безпечні умови для вашої роботи. Дякуємо вам за бажання допомогти! Слава Україні!", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, з початку війни піротехніки ДСНС знешкодили понад 48 тисяч вибухонебезпечних предметів.